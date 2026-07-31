وزير الخارجية يناقش الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي على هامش مؤتمر قمة كمبالا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع كل من بروسبر بازومبانزا نائب رئيس بوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، و عمر عبدي سعيد وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس وفد جيبوتي في القمة، وقد تم خلال اللقاء تناول العلاقات المتميزة بين مصر وكل من بوروندي وجيبوتي وسبل تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

وذلك على هامش مؤتمر القمة الذي استضافه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم ٣١ يوليو والتي يشارك فيها د. بدر عبد العاطي نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه.

كما تم خلال اللقاءات تناول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وبصفة خاصة الصومال وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان وحدة الصومال وسلامة أراضيه، كما تم خلال اللقاءات التشاور حول بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال وأهمية استمرارها وإيجاد مصادر تمويل مستدام للبعثة وبقائها للحفاظ على الاستقرار بالصومال.