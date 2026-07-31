استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 1 أغسطس حتى الأربعاء 5 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد أجواء مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، ومائلة للحرارة رطبة ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب المناطق، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية من الساعة 4 حتى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي السبت 1 أغسطس والأحد 2 أغسطس على مناطق من (حلايب – شلاتين – أبو سمبل) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ويشهد الطقس أيضا، نشاط للرياح، تنشط الرياح أحياناً من السبت 1 أغسطس إلى الأربعاء 5 أغسطس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى. وتكون مثيرة للرمال والأتربة يومي السبت والأحد على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة الأيام القادمة، المتوقعة (العظمى والمحسوسة) في الظل، تكون كالتالي:

السواحل الشمالية: تتراوح الحرارة العظمى بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح المحسوسة بين 34 و35 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح الحرارة العظمى بين 37 و39 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى ما بين 39 و42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تتراوح الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة مئوية، والمحسوسة بين 40 و43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلات، حيث تتراوح الحرارة العظمى بين 43 و45 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى ما بين 44 و46 درجة مئوية.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والمتابعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها.