قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الجمعة أول أغسطس، تطبيق نظام الخصم المباشر في منظومة صرف الخبز المدعم، وذلك بعد تأجيل بدء التنفيذ خلال شهر يوليو الماضي، في إطار تطوير منظومة الدعم وتيسير إجراءات صرف الخبز للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن تطبيق النظام الجديد لن يترتب عليه أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم أو حصة المستفيدين من بطاقات التموين، حيث يظل سعر الرغيف 20 قرشًا للمواطن المستفيد من الدعم.

سعر رغيف الخبز المدعم أول أغسطس

يستمر صرف رغيف الخبز البلدي المدعم بنفس السعر الحالي، حيث يحصل المواطن على الرغيف مقابل 20 قرشًا فقط، دون أي زيادة، بالتزامن مع بدء العمل بنظام الخصم المباشر.

حصة المواطن من الخبز التمويني

أوضحت الوزارة أن حصة المواطن المدرج على بطاقة التموين لن تتغير، إذ يحق لكل فرد الحصول على 5 أرغفة خبز يوميًا، وفقًا للضوابط المعمول بها داخل منظومة الخبز المدعم.

تطبيق نظام الخصم المباشر

ويهدف نظام الخصم المباشر إلى تطوير آليات صرف الخبز المدعم، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين، حيث يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول أغسطس، بعد أن تم إرجاء التنفيذ خلال شهر يوليو الماضي لاستكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية.

وشددت وزارة التموين على أن بدء تطبيق النظام الجديد لا يمس قيمة الدعم المقدم للمواطنين، سواء من حيث سعر الرغيف أو عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد على بطاقة التموين، مؤكدة استمرار صرف الخبز بنفس القواعد الحالية مع تطبيق آلية الخصم المباشر.