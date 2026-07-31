بعمر 66 عاما.. وفاة أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا فرانكو باريزي

توفي الإيطالي فرانكو باريزي، أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الروسونيري والمنتخب الإيطالي.

وقضى باريزي مسيرته الكروية كاملة بقميص ميلان على مدار 20 عامًا، وخاض 719 مباراة مع الفريق، كما حمل شارة القيادة لمدة 15 موسمًا، وحقق معه 6 ألقاب للدوري الإيطالي و3 بطولات أوروبية.

وعلى المستوى الدولي، كان باريزي أحد عناصر المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم 1982، كما قاد «الأتزوري» إلى نهائي مونديال 1994، وخاض 81 مباراة دولية بقميص إيطاليا.

ويُعد باريزي واحدًا من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما اشتهر بذكائه التكتيكي وقدرته الكبيرة على قيادة الخط الخلفي، وكان أحد أهم رموز الجيل الذهبي لميلان في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكان ميلان أعلن في وقت سابق أن باريزي يمر بظروف صحية صعبة، بعد شائعات انتشرت حول وفاته، قبل أن تتأكد وفاته اليوم عن عمر 66 عامًا.

ويُذكر أن قميص باريزي الشهير رقم 6 تم تخليده في تاريخ ميلان، بعدما قرر النادي اعتزاله تكريمًا لأسطورته.