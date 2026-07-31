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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سعيد صالح، والذي يعد واحد من أهم أعمدة المسرح المصري فى مجال الكوميديا.

حصل سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، واكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

قدم الفنان سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم، وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية.

 

حكاية السقوط فى بئر سبع:

 

ولم يكن سعيد صالح يرغب في تقديم مسلسل السقوط في بئر سبع ، واعتذر عنه في بداية الامر، إلا أن التليفزيون المصري كان لديه مديونية تجاه سعيد صالح فعرض عليه ان يقوم ببطولة المسلسل مقابل اسقاط المديونية، وهو ما جعله يوافق، ولكنه حذف جمل عديدة على لسان الشخصية أثناء التصوير .

سعيد صالح هالو شلبي الفنان سعيد صالح السقوط فى بئر سبع

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ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
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