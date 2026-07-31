اعتداء على مسن داخل موقف إيتاي البارود يثير غضبا واسعا.. ومطالب بتدخل عاجل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلًا مسنًا في حالة تأثر، وسط مزاعم بتعرضه للاعتداء داخل موقف إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أثار حالة من الغضب والتعاطف بين المتابعين.

ووفقًا لما جاء في المنشورات المتداولة، فإن المسن، الذي قيل إنه يبلغ من العمر نحو 70 عامًا، يعمل سائقًا على خط إيتاي البارود، وتعرض لاعتداء بالضرب على يد سائق آخر داخل الموقف، الأمر الذي تسبب في إصابته وحالة من الانهيار.

وطالب ناشرو الفيديو الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن البحيرة بسرعة فحص الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب، حال ثبوت صحة الواقعة، مؤكدين ضرورة حماية كبار السن والتصدي لأي تجاوزات.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات المختصة تؤكد تفاصيل الواقعة أو تكشف نتائج التحقيقات، فيما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية بشأن الحادث



