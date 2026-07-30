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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

محمد رياض
محمد رياض
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في حوار خاص مع «صدى البلد»، عن كواليس الدورة الـ19 وأبرز التحديات التي واجهت فريق العمل، ورأيه في الجدل حول تكريم الفنانين، كما كشف موقفه من حق الأداء العلني، وتطرق إلى مشاريعه الفنية المقبلة. 

 في البداية.. كيف رأيت الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح؟

فى الحقيقة أنا أعتبرها من أنجح الدورات بالنسبة لي، وهي الدورة الرابعة التي أتولى مسؤوليتها، وأشعر أنها حققت نجاحًا كبيرًا خاصة بعد تأكيد فكرة وصول المهرجان إلى المحافظات من خلال الفعاليات التي أُقيمت في المنصورة، وهو ما منح جمهورًا جديدًا فرصة للتفاعل مع المسرح.

 استغرق التحضير للدورة عدة أشهر.. كيف كانت التجهيزات؟

بدأنا التحضير قبل نحو ستة أشهر، وكان العمل متواصلًا حتى يوم الافتتاح ، والفعاليات كانت كثيرة ومتنوعة، والتنظيم خارج القاهرة كان مجهدًا، لكن المسرح يستحق هذا المجهود، والمهرجان القومي للمسرح يستحق أن يصل إلى كل المحافظات.

ما أبرز الصعوبات التي واجهتك هذا العام؟

فى الحقيقة الصعوبات موجودة كل عام، سواء في كثرة الفعاليات أو ظروف العمل والإمكانات، لكن هذا العام كان التحدي أكبر لأننا نظمنا مهرجانين وليس مهرجانًا واحدًا، ورغم ذلك خرجت الدورة بالشكل الذي كنا نطمح إليه.

وماذا عن اختيار تكريم الفنانين لأن الأمر  يثير الجدل فى كل دورة .. كيف ترى هذا الأمر؟

فى حقيقة الامر إن كل فنان يشعر أن تكريمه تأخ

كل شيء يأتي في وقته ولدينا عدد كبير جدًا من الفنانين الذين يستحقون التكريم، وأتمنى أن يحصل كل مستحق على حقه، فلا توجد أي مصلحة في تأخير تكريم أحد.

وهل أثرت الانتقادات والجدل حول التكريمات عليك؟

بالطبع انا أصبحت أكره الجدل الذي يثار كل عام حول التكريمات، لكن كل ذلك يختفي عندما أرى نجاح المهرجان، والإقبال الكبير على العروض والندوات، وردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

 كيف تقيم تجربة خروج المهرجان إلى المحافظات؟

بالتأكيد كانت خطوة مهمة جدًا، وأشكر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على دعمه وإيمانه بأهمية الفن والمسرح في نشر الوعي، وأتمنى استمرار هذه التجربة في الدورات المقبلة.

ما رأيك في مشروع حق الأداء العلني؟

بالتأكيد حق الأداء العلني قانون مطبق في دول كثيرة، وهو حق طبيعي للفنانين، وما يتم دراسته الآن هو آلية تطبيقه، وأتمنى أن يرى النور قريبًا لأنه سيحفظ حقوق الفنانين.

ما تعليقك على ردود الفعل المميزة على تكريم الفنانة إسعاد يونس هذا العام؟

فى الحقيقة كانت ندوة عظيمة وإسعاد يونس شخصية فنية وإنسانية كبيرة، والجمهور حرص على حضورها بشكل لافت، وأتمنى لها دوام الصحة وأن تظل دائمًا مصدرًا للسعادة لكل محبيها.

وما كواليس تكريم الفنانة الكبيرة شهيرة هذا العام؟

سعدت جدًا بتكريمها، وكذلك بتكريم جميع القامات الكبيرة مثل أحمد ماهر، وأحمد عبد العزيز، وأحمد بدير، وكل المكرمين، وأتمنى أن ينال كل فنان يستحق التكريم فرصته في الدورات المقبلة.

هل سنراك في موسم رمضان المقبل 2027؟

إن شاء الله، أتمنى ذلك، وأتمنى أن أقدم عملًا يليق بالجمهور.

محمد رياض المهرجان القومي للمسرح المصري إسعاد يونس شهيرة

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