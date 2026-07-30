تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

مع صافرة الانطلاق لموسم تنسيق الجامعات 2026، يتحول الشغف الأكاديمي إلى سباق يحبس أنفاس الأسر المصرية؛ بحثاً عن فرصة تعليمية تجمع بين الجودة والأقساط الميسرة، ووسط ضغوط الميزانية وتعدد البدائل، تبرز بعض الجامعات الخاصة والأهلية كطوق نجاة يُحقق طموح «الكلية المفضلة» بفضل حزم المصروفات التنافسية وتسهيلات السداد المرنة على دفعات طوال العام.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)

تعد من أبرز الجامعات التي تضم برامج دراسية برسوم منخفضة نسبيًا، إذ تبدأ المصروفات من 40 ألف جنيه في بعض الكليات، وجاءت أبرز الرسوم كالتالي:

ـ الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

ـ التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

ـ الإعلام: 55 ألف جنيه.

ـ التمريض: 55 ألف جنيه.

ـ الإدارة: 60 ألف جنيه.

ـ الهندسة: 75 ألف جنيه.

جامعة بدر بأسيوط

تأتي ضمن أقل الجامعات الخاصة من حيث الرسوم، إذ تبدأ المصروفات من 48 ألف جنيه.

ـ الاقتصاد: 48 ألف جنيه.

ـ اللغات والترجمة: 48 ألف جنيه.

ـ التمريض: 50 ألف جنيه.

ـ تكنولوجيا العلوم الصحية: 50 ألف جنيه.

ـ الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 65 ألف جنيه.

ـ الطب البيطري: 65 ألف جنيه.

الجامعة المصرية الصينية

توفر الجامعة عددًا من البرامج الدراسية برسوم مناسبة، أبرزها:

ـ كلية القانون: 48 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام: 53 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه.

ـ كلية التمريض: 60 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

جامعة وادي النيل

تبدأ الرسوم في بعض الكليات من 56 ألف جنيه، وتشمل:

ـ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 56 ألف جنيه.

ـ كلية التمريض: 58 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه.

ـ كلية طب الفم والأسنان: 139 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

تضم عددًا من الكليات ذات الرسوم المتوسطة، ومن بينها:

ـ كلية التمريض: 58 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام: 58 ألف جنيه.

ـ كلية اللغات والترجمة: 60 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد: 66 ألف جنيه.

جامعة القاهرة الأهلية

تعد من الجامعات الأهلية التي تقدم برامج برسوم أقل مقارنة بالعديد من الجامعات الخاصة، ومن أبرزها:

ـ كلية التمريض: 60 ألف جنيه.

ـ كلية الأعمال: 60 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 80 ألف جنيه.

ـ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه.

جامعة طنطا الأهلية

تبدأ رسوم بعض البرامج بها من 40 ألف جنيه، ومنها:

ـ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 40 ألف جنيه.

ـ كلية الأعمال: 45 ألف جنيه.

ـ كلية الألسن: 50 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 80 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية

تتميز برسوم متوسطة في عدد من الكليات، أبرزها:

ـ كلية التجارة وإدارة الأعمال: 50 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

ـ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 75 ألف جنيه.

ـ كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه.

جامعة المنيا الأهلية

تضم عددًا من البرامج ذات الرسوم المناسبة، ومنها:

ـ كلية الإعلام: 40 ألف جنيه.

ـ كلية الحاسبات: 70 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 75 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة: 100 ألف جنيه.

جامعة النيل الأهلية

رغم ارتفاع رسوم بعض البرامج، فإنها تظل أقل من الجامعات الأجنبية في تخصصات عديدة، ومن أبرز الرسوم:

ـ كلية الهندسة: 96 ألف جنيه.

ـ كلية إدارة الأعمال: 152 ألف جنيه.

ـ كلية التكنولوجيا الحيوية: 183 ألف جنيه.

ـ كلية علوم الحاسب: 193 ألف جنيه.

هل تسمح الجامعات بالتقسيط؟

تتيح معظم الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب سداد المصروفات على دفعتين أو أكثر خلال العام الدراسي، ويختلف نظام التقسيط من جامعة إلى أخرى، إذ تشترط بعض الجامعات سداد جزء من الرسوم عند التقديم، ثم تقسيم المبلغ المتبقي على بداية كل فصل دراسي.

وتوفر جامعات أخرى برامج تقسيط بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل، لذلك يُنصح الطلاب بالاطلاع على لائحة السداد الخاصة بكل جامعة قبل استكمال إجراءات التقديم.