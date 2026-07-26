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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2026.. ننشر مصروفات كليات الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة، والاعلان عن بدء تنسيق الجامعات 2026، الأمر الذي يجعل مصروفات الجامعات الأهلية 2026 الأكثر بحثا عبر مؤشرات جوجل.

وننشر لكم مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2026:

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

-مصاريف كلية السياحة: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 100 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

مصاريف جامعة حلوان الأهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 150 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 105 آلاف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 70 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصاريف كلية القانون 2026: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 110 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الطاقة: 50 ألف جينه

- مصاريف كلية ألفنون والتصميم: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي

- مصاريف كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 82 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاقتصاد: 44 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة طنطا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الانسانية: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية الألسن 2026: 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 65 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه

- مصاريف العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الألسن: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي 2026: 70 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة الاسماعيلية الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 160 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 135 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 95 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 55 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة دمنهور الأهلية 2026

- مصاريف كلية طب البيطري: 70 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 60 ألف

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 35 ألف جنيه

مصاريف جامعة سوهاج الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة: 96 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاعلام: 38 ألف جنيه

مصروفات جامعة مدينة السادات الأهلية 2026

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 62 ألف جنيه

-مصاريف كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية السياحة: 30 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة الوادي الجديد الأهلية

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم : 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الطب البيطري: 70 ألف جنيه

- مصاريف كلية الزراعة: 35 ألف جنيه

- مصاريف كلية اللغات : 45 ألف جنيه

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