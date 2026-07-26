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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يناشد ترامب بالتحرك العاجل لاحتواء أزمتي غزة والخليج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو
الديب أبوعلي

حذر نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن منطقة الشرق الأوسط تقترب من مرحلة شديدة الخطورة، في ظل تصاعد التوترات على أكثر من جبهة، وشدد على أن استمرار حالة الاحتقان والانسداد السياسي في الملف الفلسطيني، بالتزامن مع سياسات التصعيد وحافة الهاوية التي تشهدها أزمة الخليج، قد يدفع المنطقة إلى نقطة انفجار واسعة.

وأكد فهمي أن جميع الأطراف تتحمل مسئولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية مطالبة، بصفة خاصة، بالاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن، خاصة بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، خطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتي لا تزال مرحلتها الثانية متعثرة بعد مرور تسعة أشهر على إطلاقها.

وأشار الأمين العام إلى أن نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا يعيشون في خيام متهالكة، وسط أوضاع إنسانية كارثية، تحاصرهم الأمراض والجوع، في الوقت الذي يواصل فيه مسئولون بحكومة الاحتلال الحديث عن استيطان طويل الأمد، مع استمرار إسرائيل في توسيع سيطرتها على أراضٍ داخل القطاع.

لقاء الرئيس ترامب ونتنياهو 

وعشية اللقاء المرتقب بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء حكومة الاحتلال، دعا فهمي الرئيس الأمريكي إلى كبح جماح التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى إفشال مشروع السلام بشرم الشيخ، ووقف انتهاكاتها المتكررة بحق القدس الشريف، وإنهاء إطلاق يد جماعات الاستيطان المتطرفة التي تواصل الاعتداء على الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية وقتلهم، في إطار سياسة تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال التوسع الاستيطاني، ومواصلة مخطط التهجير، وتعجيز السلطة الفلسطينية عن تقديم الخدمات الأساسية عبر احتجاز مبالغ كبيرة من مستحقاتها المالية.

وأضاف فهمي أن الرئيس ترامب لعب دورًا محوريًا في التوصل إلى خطة العشرين نقطة، التي حظيت بتأييد جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، باعتبارها إطارًا لإعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئة الطريق أمام مسار سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية تصدي الرئيس الأمريكي للمماطلة الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ خطة السلام من مضمونها، وإطالة أمد الوضع الراهن في غزة إلى ما لا نهاية، بالتوازي مع تنفيذ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وفي سياق تحذيره من خطورة الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج العربي، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بسرعة العودة إلى الالتزام بالتفاهمات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة، واحترام سيادة الدول العربية المجاورة ومصالحها، وتأمين حرية الملاحة وفتح الممرات المائية أمام العبور الآمن في الخليج العربي وباب المندب.

وشدد نبيل فهمي على أن جولة التصعيد الأخيرة التي قامت بها إيران والحوثيون ضد عدد من الدول العربية الخليجية والأردن مرفوضة بشكل قاطع، مؤكدًا ضرورة وضع حد فوري لجميع التجاوزات والاعتداءات، عبر تبني سياسة تقوم على خفض التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، والالتزام الكامل والصارم بأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

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