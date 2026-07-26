قبل انطلاق الدوري.. إعلامي يكشف مفاجأة عن موعد معسكر الزمالك

أثار الإعلامي هاني حتحوت حالة الجدل المحيطة باستعدادات نادي الزمالك للموسم الجديد، مؤكدًا أن جماهير الفريق تعيش حالة من القلق؛ بسبب عدم وضوح موعد انطلاق فترة الإعداد، رغم اقتراب انطلاق منافسات الدوري المصري.

وقال حتحوت، خلال تصريحات إذاعية، إن جماهير الزمالك لم تلحق بالاحتفال بلقب الدوري قبل أن تدخل في حالة من التوتر مجددًا، متسائلًا: "إحنا هنتمرن إمتى؟"، في ظل تبقي أقل من شهر على انطلاق المسابقة، والمقرر لها يومي 19 أو 20 أغسطس.

وأوضح أنه التقى بالصدفة بعدد من لاعبي الزمالك، وسأل أحدهم عن موعد بداية المعسكر، ليرد اللاعب بأن الإدارة الرياضية أبلغت اللاعبين قبل عدة أيام بأن انطلاق المعسكر سيكون بعد نحو ثمانية أيام، وهو ما يشير إلى احتمالية بدء فترة الإعداد يوم الثلاثاء 29 يوليو.

وأشار حتحوت إلى أنه حتى الآن لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد موعد انطلاق المعسكر، لافتًا إلى أن الجميع داخل النادي وخارجه لا يزال يتساءل عن موعد بداية الاستعدادات، في ظل ترقب إعلان القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.