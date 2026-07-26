مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة البشرة إلى الترطيب للحفاظ على نضارتها وحمايتها من الجفاف الناتج عن التعرض للشمس والتعرق وفقدان السوائل.

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف..

1. استخدام واقي الشمس:

عليك باستخدامه خاصةً عند الخروج في فترة الظهيرة،حيث إن واقي الشمس يحمي من التلف التي تتعرض له البشرة، والناتج عن التعرض المباشر للشمس، وقد ينتج عنه الجفاف للبشرة.. لذا من المهم وضع الواقي قبل الخروج بحوالي نصف ساعة.

2. الترطيب ثم الترطيب:

البشرة الجافة أكثر عرضة للتقشر والالتهاب. استخدمي مرطب خفيف صباحًا، ومرطب أكثر كثافة قبل النوم. يفضل أن يحتوي المرطب على حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد لاحتباس الرطوبة داخل الجلد.

3. تقشير البشرة:

يعد من الخطوات المهمة التي يجب اللجوء إليها، حيث إن التقشير يساعد على التخلص من الجلد الميت، ما يحافظ على نضارة البشرة، ويمكنك استخدام المقشرات الجيدة، أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية.

4. التقليل من المكياج:

الاستخدام المفرط للمكياج، من الممكن أن يؤثر على البشرة بالسلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور، وقد يصيبها بالجفاف. لذا من المهم التقليل من وضع المكياج، خاصة كريم الأساس والبودرة.

5. استخدام مضادات الأكسدة:

فيتامين C و E في الكريمات أو السيروم يساعد على تقليل ضرر الشمس.

يمكن أيضًا تناولهم كمكملات غذائية أو من خلال الفواكه والخضروات.