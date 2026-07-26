وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، فضلا عن التأكد من جاهزية معامل الحاسبات بمختلف الجامعات، وتوفير الدعم الفني والإرشاد اللازم للطلاب، بما يضمن انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للطلاب بسهولة ويُسر طوال مراحل التنسيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لثقة القيادة السياسية لتولي مسؤولية القائم بأعمال وزير الثقافة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.. كما حرص على توجيه الشكر لرؤساء الجامعات الذين تنتهي مدة رئاستهم بنهاية شهر يوليو الجاري، مثمنًا ما قدموه من جهود متميزة وإسهامات مثمرة خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة جامعاتهم، حيث تقدم بالشكر إلى الدكتور ياسر مجدي حتاتة على جهوده خلال رئاسته لجامعة الفيوم، والدكتور أحمد المنشاوي على جهوده خلال رئاسته لجامعة أسيوط، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت على جهوده خلال رئاسته لجامعة أسوان، متمنيًا لسيادتهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المقبلة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ضرورة تعزيز دور الجامعات في تنمية الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب، من خلال تكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية، وتنظيم الندوات والفعاليات التي ترسخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار البناء، بما يسهم في إعداد أجيال واعية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه بتضافر جهود الجامعات المصرية في مواجهة الأفكار غير السوية والفكر المتطرف من خلال منهجية واضحة وخطط تنفيذية مستدامة على مدار العام الدراسي، يتم فيها استخدام كافة وسائل التوعية لمخاطبة الشباب، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تمضي في تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، تربط الجامعات والمراكز البحثية بالصناعة، وتدعم نقل وتسويق التكنولوجيا، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد باستمرار الجامعات في تنفيذ خطط التحول الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق الممارسات المستدامة؛ بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يونيو.

وناقش المجلس مقترحًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول مقترح لمسار إضافي جديد يُضاف للمسارات الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس، ويصب هذا المسار الجديد في خدمة اقتصاد المعرفة، حيث يركز على الابتكارات التي تقدمها البحوث العلمية والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات تضيف للاقتصاد القومي.

واستعرض المجلس دليل الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، ويضع خريطة طريق لاستكمال تطوير أداء الجامعات، بما يساعدها على الارتقاء بمكانتها ويدعم قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة العلاقات الثقافية، بشأن اتفاقيات التعاون المزدوجة بالجامعات المصرية، واستعراض مسار مراجعة الاتفاقيات ذات الدرجات الأكاديمية، ودورة عمل لجنة العلاقات الثقافية، وحصر الاتفاقيات الجاري فحصها.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قرار مجلس جامعة المنصورة بإنشاء فرع للجامعة في دولة إريتريا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تكليف الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، للعمل مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات لمدة عام.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، حول الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى عرض قدمه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حول إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنوفية.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، حول الإجراءات التي اتبعتها الجامعة لترشيد الطاقة.

واستعرض المجلس آخر ما قامت به الجامعات من رفع أبحاث الاستدامة على المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث المنوط بها مخاطبة البعد البيئي والتحول للأخضر والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية.

واستعرض المجلس رؤية اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي ودورها في دعم منظومة التعليم العالي المصرية، وتعزيز ثقافة التصنيفات الدولية داخل الجامعات، من خلال تحويل التنافس المحلي بين مؤسسات التعليم العالي إلى تعاون وطني ودولي يسهم في تحسين سمعة الجامعات المصرية عالميًا، وتعزيز مكانتها وقيمتها التنافسية.

كما استعرض المجلس برامج التدريب المستمرة التي ينظمها بنك المعرفة المصري لمحرري المجلات العلمية المصرية، بالتعاون مع كبرى دور النشر الدولية؛ بهدف رفع كفاءة هيئات التحرير، وتحسين جودة المجلات، وزيادة فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية.