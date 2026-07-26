نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، وسط حالة من القلق والانتظار لمعرفة ثمرة جهودهم طوال العام الدراسي، خاصة أن النتيجة تمثل خطوة مهمة في تحديد المسار الجامعي للطلاب بعد اعتمادها رسميًا من الأزهر الشريف.

وتصدر اهتمام الطلاب خلال الساعات الماضية البحث عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، وطرق الاستعلام عن الدرجات باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك للحصول على النتيجة فور إتاحتها رسميًا.

ومن المقرر أن تُعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 اليوم الأحد، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، لتصبح متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور من القسمين العلمي والأدبي للاستعلام عنها بسهولة.

ويشهد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الكشف عن نسب النجاح، وأسماء الطلاب الأوائل بمختلف الفئات، إلى جانب أبرز مؤشرات النتيجة والإحصاءات المتعلقة بأعمال الامتحانات والتصحيح.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، حيث يمكن للطلاب معرفة درجاتهم من خلال إدخال رقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا، وسط اهتمام كبير من الطلاب وأسرهم لمعرفة النتائج التي تحدد اختياراتهم للمرحلة الجامعية المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بسهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها وإتاحتها رسميًا، وذلك باستخدام رقم الجلوس فقط.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة مجانية تتيح عرض نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 كاملة، متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلي وحالة الطالب، بما يسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم في دقائق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

وأعلن الأزهر الشريف أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، والتي شهدت تفوق واضح للفتيات حيث حصلن على المراكز الثلاثة الأولى في أوائل الثانوية الأزهرية.

وحصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 585 درجة، بنسبة 99.15%.

وجاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمنطقة الإسكندرية، في المركز الثاني، بمجموع 581 درجة، بنسبة 98.47%، فيما حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا، بمنطقة البحيرة، على المركز الثالث، بمجموع 580 درجة، بنسبة 98.31%.

أوائل الثانوية الأزهرية قسم الدمج

كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لفئة ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، الحاصلين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية الأزهرية العام الحالي 2025-2026.

وحصل الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، الطالب بمعهد بني سويف، على المركز الأول بفئة ذوي البصائر، بمجموع 534 درجة، بنسبة 97.09%.

وحصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، الطالبة بمعهد فتيات السحارة، بمنطقة الإسماعيلية، على المركز الأول بفئة الدمج، بمجموع 496 درجة، بنسبة 84.07%.

وحصلت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، الطالبة بمعهد فتيات القرنة، بمنطقة الأقصر، على المركز الأول بفئة الدمج البصري، بمجموع 508 درجات، بنسبة 92.36%.