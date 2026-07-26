أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل

كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي يتحرك خلال الساعات المقبلة لإنهاء ملف المدافع المغربي أشرف داري، من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، في ظل عدم وجود اللاعب ضمن خطط الفريق للموسم الجديد.

المدافع المغربي أشرف داري

وبحسب التقارير، تعتزم إدارة الأهلي عقد جلسة مع أشرف داري لإقناعه بفسخ العقد بشكل ودي، بما يضمن إنهاء العلاقة بين الطرفين دون الدخول في أي أزمات قانونية أو مالية.

وكان الأهلي قد أعار أشرف داري إلى نادي كالمار السويدي منذ يناير الماضي، مع تضمين عقد الإعارة بندًا يمنح النادي السويدي أحقية شراء اللاعب مقابل 750 ألف دولار، إلا أن كالمار لم يُبدِ حتى الآن رغبته في تفعيل بند الشراء أو الإبقاء على المدافع المغربي ضمن صفوفه.

ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المرتقبة موقف اللاعب النهائي، سواء بالموافقة على فسخ العقد بالتراضي أو استمرار المفاوضات للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن إنهاء الملف قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.