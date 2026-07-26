ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
ألغت الخطوط الجوية الماليزية عدة رحلات جوية بين كوالالمبور ومدينة شنتشن الصينية وهونج كونج، جراء الأحوال الجوية القاسية في جنوب الصين بسبب إعصار نول، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في المنطقة.
وأعلنت الخطوط الجوية، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأحد، أنه تم إلغاء الرحلات الجوية أمس السبت واليوم بسبب تدهور الأحوال الجوية المرتبط بالإعصار.
وأشارت الخطوط الجوية الماليزية إلى أن العمليات لا تزال قيد المراجعة الدقيقة، وسيتم إصدار المزيد من التحديثات مباشرة للمسافرين المتضررين وعلى موقعها الإلكتروني.
وأوضحت شركة الطيران أن المسافرين على الرحلات الملغاة يمكنهم طلب استرداد أموالهم أو إعادة حجز رحلاتهم على نفس المسار دون أي رسوم إضافية في غضون 30 يوما من تاريخ السفر الأصلي.
وقد ضرب إعصار نول اليابسة بين هونج كونج ومقاطعة قوانجدونج الصينية أمس، ومن المتوقع أن يستمر حتى اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.
وقد أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألفا من سكان قوانجدونج استعدادا للعاصفة.