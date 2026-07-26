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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه تم تحييد نحو 1345 عسكريًا أوكرانيًا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".

وحول تقدم قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت 210 عسكريين، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 160 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية".

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 370 عسكريا.

وأوضح أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، "تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 345 عسكريا".

وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى تدمير 465 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وزارة الدفاع الروسية الجيش الروسي شيفتشينكو جمهورية دونيتسك الشعبية

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