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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
علا محمد

فجّر الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن فرص مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق، وفقًا لنتائجه المحلية في الموسم الماضي، "لا يستحق" التواجد في البطولة القارية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI: "الأهلي نادٍ كبير وعريق، لكنه من الناحية الرقمية والفنية لم يكن يستحق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة المقبلة، بعدما أنهى منافسات الدوري الممتاز في المركز الثالث، وقدم مستويات فنية متواضعة."

وأضاف: "في المقابل، نجح نادي الزمالك في حصد لقب الدوري المحلي بعد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، وتُوج باللقب عن جدارة واستحقاق، وهو الأحق بالمشاركة في البطولة القارية."

وحول إمكانية مشاركة الأهلي بصورة استثنائية، أوضح أن الأمر يرتبط بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة، قائلًا: "فرص حدوث ذلك ضعيفة للغاية، وقد يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الموسم الذي يليه."

واختتم أمير هشام تصريحاته قائلًا: "إدارة الأهلي كانت تأمل في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا، وتترقب قرار زيادة عدد الأندية، بعد المقترح الذي تقدم به المهندس هاني أبو ريدة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أن هذا الملف لا يزال يواجه صعوبات كبيرة وعراقيل تحول دون حسمه حتى الآن."

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