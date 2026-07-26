محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة «منطقة بروتكس» بحي الضواحي | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، أمس، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد للارتقاء بالمظهر الحضاري

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتي تشمل توسعة الأرصفة، وصب البلدورات وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وإنشاء بلوعات لتصريف مياه الأمطار ورصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، ووجه بتكثيف الأعمال مع الالتزام بالمخطط الزمني المحدد، وتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق والخدمات لتحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير مستوى أفضل من الخدمات لأهالي محافظة بورسعيد.