قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مُجاملة الزمالك في الرخصة الإفريقية.. السر في 7 ملايين دولار
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير
العالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»
آخر ساعة قبل أذان الفجر.. اغتنمها بـ7 أعمال وأذكار مُستحبة
«إيبولا» يتفشى في الكونغو.. وحالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 3000.. وتجارب على لقاح جديد
نقلة حضارية بمنطقة التصنيع.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع «سوق التصنيع الجديد» بحي الضواحي | صور
اتحاد الكرة يُفاضل بين شوقي غريب ومعتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي.. أمير هشام يكشف التفاصيل
بعد تحرّك البرلمان .. كيف واجه القانون جرائم التنمر الإلكتروني ؟
سباق الساعات الذكية.. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية
بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة «منطقة بروتكس» بحي الضواحي | صور

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد للارتقاء بالمظهر الحضاري
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد للارتقاء بالمظهر الحضاري
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، أمس، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد للارتقاء بالمظهر الحضاري

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتي تشمل توسعة الأرصفة، وصب البلدورات وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وإنشاء بلوعات لتصريف مياه الأمطار ورصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، ووجه بتكثيف الأعمال مع الالتزام بالمخطط الزمني المحدد، وتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق والخدمات لتحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير مستوى أفضل من الخدمات لأهالي محافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الأولى على الثانوية الأزهرية (أدبي)

الأولى ثانوية أزهرية أدبي وأسرتها يكشفون كواليس التفوق .. ورسالتهم للإمام الأكبر

وزير الدفاع الصومالي

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون

ترامب

ترامب يلوّح بضربة واسعة لإيران: الخيار العسكري لا يزال مطروحا

بالصور

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد