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بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف

بطاقة التموين 2026
بطاقة التموين 2026
محمد غالي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير خدماتها الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين على الدعم التمويني، سواء من خلال إتاحة صرف الخبز البلدي المدعم للمقيمن خارج محافظاتهم، أو عبر تنظيم إجراءات إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة، وتحديد ضوابط التظلم والمستندات المطلوبة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقا للمعايير المعتمدة.

بطاقة التموين 2026

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة جديدة تمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصص الخبز البلدي المدعم من المخابز البلدية بالمحافظات الساحلية، دون التقيد بالمحافظة المسجل بها صاحب البطاقة، وذلك تيسيرا على المواطنين خلال موسم المصايف.

وأوضحت الوزارة أن النظام يسمح للمواطنين بصرف الخبز المدعم من أي مخبز بلدي أو منفذ معتمد داخل المحافظات الساحلية، بما يضمن استمرار حصول الأسر على مستحقاتها من الخبز أثناء قضاء الإجازات الصيفية خارج محافظاتهم الأصلية.

وأكدت أن الخدمة تقتصر على صرف الخبز البلدي المدعم فقط، بينما يستمر صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة من المحافظة الأصلية التابعة للبطاقة التموينية، وفقا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

بطاقة التموين 2026

وتشمل المحافظات والمناطق التي جرى تفعيل الخدمة بها: مطروح، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، إلى جانب عدد من المصايف الرئيسية، أبرزها رأس البر بمحافظة دمياط، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والتي تستقبل أعدادا كبيرة من المصطافين خلال أشهر الصيف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التموين لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التموينية، بالتزامن مع استمرار صرف المقررات التموينية الشهرية عبر المنافذ المعتمدة، ومتابعة انتظام عمل المخابز وتوفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

أكدت وزارة التموين أن وقف البطاقة التموينية لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراء مؤقتا يهدف إلى مراجعة موقف المستفيد، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وإزالة أسباب الإيقاف، بما يسمح بإعادة تشغيل البطاقة بعد استيفاء الضوابط المقررة.

وحددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وهي:

إزالة سبب المخالفة الذي أدى إلى إيقاف البطاقة.
تقديم المستندات التي تثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.
تقديم طلب تظلم مرفقا بجميع المستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد انتهاء أسباب الإيقاف وثبوت أحقية صاحب البطاقة في الحصول على الدعم التمويني.

بطاقة التموين 2026

خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

يمكن للمواطنين التقدم بطلب تظلم لإعادة تفعيل البطاقة التموينية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.
استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.
تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة، مرفقة بالمستندات المطلوبة.

كما أتاحت وزارة التموين إمكانية التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن (19959) للاستفسار عن أسباب الإيقاف وتسجيل طلبات التظلم.

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

حددت وزارة التموين المستندات الواجب إرفاقها مع طلب التظلم، وتشمل:

استمارة تحديث البيانات المطبوعة من منصة مصر الرقمية.
صورة بطاقة التموين.
أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).
المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف وفقا لكل حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد يطلب في بعض الحالات تقديم مستندات إضافية، مثل مفردات مرتب أو برنت تأمينات إذا كان سبب الإيقاف متعلقا بالدخل، أو شهادة بيانات من إدارة المرور في حالة امتلاك سيارة، أو شهادة رسمية من الجمعية الزراعية لإثبات مساحة الحيازة الزراعية.

بطاقة التموين 2026

أبرز أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

أوضحت وزارة التموين أن هناك عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية، من أبرزها:

تجاوز دخل رب الأسرة الحد المقرر للاستحقاق.
امتلاك سيارة حديثة موديل بعد عام 2017.
ارتفاع المصروفات الدراسية بما يتجاوز معايير الاستحقاق.
زيادة استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلووات/ساعة شهريا بقيمة تتجاوز 800 جنيه.
امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.
سداد ضرائب مرتفعة أو امتلاك شركة برأس مال كبير.


ارتفاع قيمة ضريبة القيمة المضافة أو ممارسة نشاط استيراد أو تصدير بحجم كبير.
عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.
استمرار قيد أفراد الأسرة المقيمين خارج البلاد.
عدم صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة ستة أشهر متتالية.
ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.
ترك البطاقة التموينية لدى البقال التمويني أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات الرقابية.
ثبوت ارتكاب مخالفة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفات أخرى تؤثر على استحقاق الدعم.

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