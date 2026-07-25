ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في شوارع روما خلال الساعة الذهبية

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة خلال استمتاعها بأجواء العاصمة الإيطالية روما، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض في عدد من أشهر ميادين المدينة، مستفيدة من أجواء "الساعة الذهبية" قبل غروب الشمس.

ليلي علوي

وعلّقت ليلى علوي على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "الساعة الذهبية في روما ".

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها الراقية وجمال اللقطات التي أبرزت سحر المعالم التاريخية في روما مع ألوان الغروب الدافئة.