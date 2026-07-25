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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة فلسطيني في قصف للاحتلال على جنوب غزة

للاحتلال على جنوب غزة
للاحتلال على جنوب غزة
أ ش أ

أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن فلسطينيا أصيب بجروح حرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف محيط شارع 5 في مواصي خان يونس.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال اليوم عمليتي نسف شرق خان يونس.

وكانت مصادر طبية أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

مواطن فلسطيني لاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة

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