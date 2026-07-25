إسعاد يونس: أهدي تكريمي في المهرجان القومي للمسرح إلى سمير غانم وسهير البابلي

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على توجيه رسالة مؤثرة خلال تكريمها في افتتاح الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة أن هذا التكريم تهديه لعدد من الأسماء المميزة فى الوسط الفنى.



وقالت إسعاد يونس، خلال كلمتها على المسرح، إنها تهدي هذا التكريم إلى الفنان والمخرج الراحل سيد راضي، والفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة سهير البابلي، والمخرج الكبير خالد جلال، تقديرًا لما قدموه من دعم وتأثير في رحلتها الفنية.

وجاء تكريم إسعاد يونس ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع المسرح، الذين حرصوا على الاحتفاء بمشوارها الفني الممتد.

المهرجان القومي للمسرح المصري،

وكان أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي للدورة التاسعة عشرة، في إطار اهتمامه بدعم الكتابة المسرحية واكتشاف أصوات جديدة تثري حركة التأليف في مصر، باعتبار النص المسرحي الركيزة الأولى في صناعة العرض. وأوضح الفنان محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن لجنة المسابقة يرأسها الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، وتضم في عضويتها الناقد والكاتب محمد بهجت، والدكتور محمد سمير الخطيب، حيث تتولى اللجنة قراءة النصوص المشاركة واختيار الأعمال الفائزة وفق معايير فنية وإبداعية تضمن النزاهة والموضوعية. وأشار رئيس المهرجان إلى أن مسابقة التأليف المسرحي تُقام سنويًا بهدف تشجيع الكُتّاب من مختلف الأجيال على تقديم نصوص جديدة تثري المكتبة المسرحية المصرية، مؤكدًا أن المسابقة تستقبل النصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية، شريطة أن تكون أعمالًا أصيلة، ولم يسبق نشرها أو فوزها بأي جوائز، بما يسهم في اكتشاف مواهب جديدة وفتح آفاق أوسع أمام الإبداع المسرحي المصري.