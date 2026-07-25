بعد وفاة والده وشقيقه .. نجم لايبزيج السابق يعمل مزارعًا بعد الاعتزال

اختار السلوفيني كيفن كامبل، نجم لايبزيج الألماني السابق، بداية جديدة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، بعدما قرر الاعتزال والتفرغ للعمل في الزراعة، عقب عام وصفه بـ”الأصعب” في حياته، إثر وفاة والده وشقيقه خلال فترة قصيرة.

وكان كامبل قد أنهى مسيرته الكروية في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع لايبزيج، مفضلاً التواجد بجوار أسرته والتعامل مع آثار الفاجعة العائلية التي مر بها.

ويعيش اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا حاليًا في مزرعة بجزيرة مايوركا الإسبانية، حيث يعمل مع عائلته في زراعة البطيخ والطماطم والبصل والفلفل، إلى جانب إنتاج زيت الزيتون، مؤكدًا أن الحياة الهادئة وسط الطبيعة ساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها.