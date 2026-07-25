الزمالك يوجه الشكر للجنة الاستثمار بعد نجاحها في تأمين الرخصة الأفريقية

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالشكر إلى لجنة الاستثمار بالنادي، تقديرًا للدور الكبير والجهود الواضحة التي بذلتها خلال الفترة الماضية، مما ساهم في الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد.



وقال مجلس الإدارة أنه سيتم إعلان أسماء المشاركين من لجنة الاستثمار في التوقيت المناسب .

وأكد مجلس الإدارة أن لجنة الاستثمار قامت بدورها تجاه نادي الزمالك بكل إخلاص ومسؤولية، وأسهمت بشكل فعال في تجاوز العديد من التحديات، بما يعكس حرصها الدائم على خدمة النادي ودعم استقراره.

وثمن مجلس إدارة نادي الزمالك هذا الدور، مؤكدًا أن ما قدمته اللجنة ليس بجديد على أبناء النادي المخلصين، الذين يضعون دائمًا مصلحة الزمالك فوق أي اعتبارات.