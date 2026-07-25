قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: إنتاج النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى في عامين
تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم
احذر .. توقف نشاط محلك عامين قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص
حتى إلغاء الطرد.. نائب لـ صدى البلد: سأواصل تبني تعديلات قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد المقبل
إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
عمرو أديب يحذر: إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم.. الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف لوحده
إزيك يا دكتورة يارا.. الإمام الأكبر يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية ويبشرها: مجموعك يدخلك أي كلية
هالة زايد تكشف مفاجأة عن 100 مليون صحة
تصعيد جديد | أوكرانيا تعلن استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين .. وطهران تتوعد
21 وفاة وإصابة في تصادم مروع بين حافلتين جنوب بيرو
الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار
متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إزيك يا دكتورة يارا.. الإمام الأكبر يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية ويبشرها: مجموعك يدخلك أي كلية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطالبة يارا السيد رمضان، الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.

وتواصل شيخ الأزهر مع الطالبة وأسرتها وهنأهم بالتفوق وأخبرها بمجموعها، وغمرت الفرحة والدتها أثناء المكالمة وبكت بشدة.

وقال شيخ الأزهر للطالبة: ازيك يا دكتورة يارا، ما شاء الله انتي خدتي 99.8% في المركز الثالث مكرر، مبروك عليكي ومجموعك هيدخلك أي كلية انتي عايزاها.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبصاحبي المركز الأول لفئتي ذوي البصائر والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوُّقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

ترشيحاتنا

احتفالات سفارات مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو

بعثات الأوقاف بالخارج تشارك في احتفالات سفارات مصر بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

مقرأة قرآنية

حراك قرآني واسع.. آلاف المقارئ وحلقات التحفيظ وجلسات تصحيح التلاوة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد