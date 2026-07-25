قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب ناشئات السلة يهزم تنزانيا في ثاني مبارياته بتصفيات الأفروباسكت
البترول: إنتاج النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى في عامين
تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم
احذر .. توقف نشاط محلك عامين قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص
حتى إلغاء الطرد.. نائب لـ صدى البلد: سأواصل تبني تعديلات قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد المقبل
إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
عمرو أديب يحذر: إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم.. الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف لوحده
إزيك يا دكتورة يارا.. الإمام الأكبر يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية ويبشرها: مجموعك يدخلك أي كلية
هالة زايد تكشف مفاجأة عن 100 مليون صحة
تصعيد جديد | أوكرانيا تعلن استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين .. وطهران تتوعد
21 وفاة وإصابة في تصادم مروع بين حافلتين جنوب بيرو
الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هالة زايد تكشف مفاجأة عن 100 مليون صحة

هالة زايد
هالة زايد
محمد البدوي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، عن سعيها لإعداد كتابين لتوثيق عدد من أهم التجارب الصحية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تجربة مواجهة جائحة كورونا، ومبادرة «100 مليون صحة» ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي، مؤكدة أن هذه التجارب تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر ويجب الحفاظ عليها وتوثيقها للأجيال المقبلة.


هالة زايد: ده تاريخ لمصر ومجهودها
 

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن توثيق هذه المرحلة يمثل مسؤولية مهمة، مؤكدة أنها تفكر بالفعل في كتابة وتأريخ هذه التجارب، ودعت كل من يستطيع المساعدة في عملية التوثيق إلى المشاركة، خاصة أن المصادر والبيانات والشهادات لا تزال متاحة.


وأضافت: «الله أنا بفكر وبدعو كل اللي ممكن يساعدني في كتابة، لأن ده تاريخ، تاريخ لمصر ومجهودها».


وتابعت وزيرة الصحة السابقة: «التاريخ ده حتتفاجئوا بيه من أول المستوى القيادي السياسي الأعلى، سيادة الرئيس، لغاية التضامن المجتمعي اللي حصل، لغاية التضحيات اللي قدمها القطاع الطبي بالأرواح».


وأكدت: «ده يا جماعة لازم نؤرخه»، مشيرة إلى أنها تسعى بالفعل للعمل على توثيق تفاصيل هذه الفترة، والاستفادة من كل المصادر المتاحة والشهادات الحية لمن عاصروا هذه الأحداث.


هالة زايد: أسعى لكتابة كتابين عن تجربة مصر الصحية

وأوضحت هالة زايد أنها تسعى إلى إعداد كتابين، الأول يتناول تجربة مصر خلال فترة انتشار وباء كورونا، بينما يركز الكتاب الثاني على مبادرة «100 مليون صحة»، ونجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، إلى جانب المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
 

وقالت: «أنا بسعى لكتابة كتابين الحقيقة كتاب يؤرخ مصر في فترة الوباء، وكتاب يؤرخ مئة مليون صحة، وإخلاء مصر من فيروس سي، ودخول مبادرات الصحة العامة، مبادرات الرئيس».
 

«100 مليون صحة».. اسم لا تنساه هالة زايد
 

وتحدثت وزيرة الصحة السابقة عن تفاصيل إطلاق مبادرة «100 مليون صحة»، مؤكدة أن الاسم لا يزال حاضرًا في وزارة الصحة والسكان حتى الآن.


وقالت: «والعنوان الكبير "مئة مليون صحة" لغاية دلوقتي وزارة الصحة متمسكة بيه».


وأضافت: «أنا فاكرة حتى اليوم اللي فكرنا فيه في اسم "مئة مليون صحة" وشكل اللوجو والسلوغان»، في إشارة إلى المراحل الأولى التي سبقت إطلاق المبادرة الرئاسية التي استهدفت الكشف المبكر عن عدد من الأمراض وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.


هالة زايد: تجربة القضاء على فيروس سي تُدرس عالميًا

وأكدت هالة زايد أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، إلى جانب مبادرات الصحة العامة، أصبحت محل اهتمام ودراسة على المستوى الدولي.


وقالت: «فإخلاء مصر من فيروس سي ومبادرات الصحة العامة بتتدرس دلوقتي في كليات الطب العظمى في العالم».


وأشارت إلى أن تجربة مصر في إدارة منظومة مواجهة جائحة كورونا حظيت كذلك بتقدير عالمي، قائلة: «إدارة مصر لمنظومة الكورونا كان مصدر تقدير عالمي، زيه زي فيروس سي».
دعوة لتوثيق تجربة مصر في كورونا و«100 مليون صحة»


وفي ختام حديثها، وجهت وزيرة الصحة السابقة دعوة إلى كل من يمتلك معلومات أو وثائق أو شهادات يمكن أن تساعد في توثيق هذه المرحلة، مؤكدة أن عملية التأريخ تحتاج إلى مشاركة كل من عاصروا التجربة.


وقالت: «أدعو كل اللي ممكن يساعدني في كتابة وتأريخ، لأن المصادر موجودة والناس عايشة، والبيانات موجودة».
 

هالة زايد 100 مليون صحة الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

ترشيحاتنا

(ايبولا) في الكونغو الديمقراطية

جهود احتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات كبيرة

الرئيس التنفيذي لشركة "Hailo"

انتكاسة لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل.. انهيار قيمة "هايلو" ينتهي باستحواذ شركة أمريكية عليها

ترامب

عمالقة وادي السيليكون يضغطون على البيت الأبيض لعرقلة حظر الذكاء الاصطناعي الصيني

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد