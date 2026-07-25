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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزارة الصحة تُطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

في استجابة تعكس التفاعل مع المطالب البرلمانية التي تقدمت بها النائبة الدكتورة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن التوسع في خدمات علاج إدمان الإنترنت و الألعاب الإلكترونية، أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق المرحلة الثانية من العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية داخل 4 مستشفيات جديدة.

وأعربت النائبة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الصحة والسكان على الجهد المبذول وسرعة الاستجابة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس اهتمام الدولة بملف الصحة النفسية، والاستجابة للمقترحات التي تستهدف حماية الأطفال والشباب من مخاطر الإدمان الرقمي.

علاج إدمان الألعاب الإلكترونية

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة علاج إدمان الألعاب الإلكترونية، التي تُنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة النفسية والتصدي للتداعيات المتزايدة للإفراط في استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وكانت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد رزق قد طالبت وزارة الصحة بالتوسع في إنشاء عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مع وضع آليات واضحة للتشخيص والعلاج، وتوفير كوادر مؤهلة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية للأسر والشباب لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

ويُعد إعلان وزارة الصحة عن التوسع في هذه العيادات خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات الصحة النفسية، واستجابة عملية للمطالب البرلمانية الرامية إلى حماية النشء والشباب من مخاطر الإدمان الرقمي، وتوفير خدمات علاجية متخصصة تواكب التحديات الصحية والاجتماعية الحديثة.

وتؤكد النائبة الدكتورة أميرة فؤاد رزق استمرارها في متابعة تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، وتعزيز منظومة الصحة النفسية في مختلف المحافظات . 

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب الألعاب الإلكترونية وزارة الصحة السكان الإنترنت

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