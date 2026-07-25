الغموض يسيطر.. إمام عاشور يحدد مصير بن رمضان في الأهلي

حالة من الغموض تسيطر على مستقبل الدولي التونسي محمد على بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تضارب المؤشرات بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر.

وعلى الرغم من انضمام بن رمضان إلى صفوف الأهلي باعتباره أحد التدعيمات المهمة في خط الوسط، فإن إدارة النادي تدرس جميع السيناريوهات الخاصة بمستقبل اللاعب، خاصة مع وجود اهتمام من أكثر من نادٍ للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وتلقى محمد علي بن رمضان اهتمامًا من نادي الحزم السعودي، بجانب نادي الشمال القطري الذي يعد الأكثر جدية في التحرك لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، حيث يرغب النادي القطري في التعاقد مع لاعب الوسط التونسي لدعم صفوفه في الموسم الجديد.

وترتبط مسألة رحيل بن رمضان عن الأهلي بموقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، حيث تضع إدارة القلعة الحمراء استمرار أو احتراف عاشور ضمن الحسابات التي ستحدد القرار النهائي بشأن اللاعب التونسي.

وترى إدارة الأهلي أن وجود إمام عاشور ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل يجعل رحيل بن رمضان أمرًا قابلًا للدراسة، خاصة في ظل توافر البدائل في خط الوسط، بينما قد يتغير الموقف حال وصول عرض احترافي قوي لعاشور وخروجه من حسابات الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصورة بشكل أكبر، سواء باستمرار محمد علي بن رمضان مع الأهلي أو الموافقة على أحد العروض المقدمة له، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال الموسم الجديد.

ويترقب جمهور الأهلي القرار النهائي بشأن اللاعب التونسي، خاصة بعدما أصبح أحد الأسماء التي تحظى باهتمام كبير منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، في ظل الرغبة في الحفاظ على قوة وتوازن خط وسط المارد الأحمر.