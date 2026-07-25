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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
أسماء عبد الحفيظ

أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة، يبدأ كثير من الأشخاص يومهم بفنجان قهوة أو بعض الفواكه أو الحلويات دون الانتباه إلى تأثيرها على المعدة. ورغم أن هذه الأطعمة ليست ضارة في حد ذاتها، فإن تناولها على معدة فارغة قد يسبب لدى بعض الأشخاص الحموضة أو اضطرابات الهضم أو تقلبات في مستويات السكر في الدم.

10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة التي يُفضل عدم تناولها على معدة فارغة، وما البدائل المناسبة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

1- القهوة

شرب القهوة أولًا في الصباح قد يزيد إفراز أحماض المعدة لدى بعض الأشخاص، ما قد يسبب الحموضة أو الشعور بعدم الارتياح، خاصة لمن يعانون من ارتجاع المريء أو التهاب المعدة.

2- الحمضيات

البرتقال، والليمون، والجريب فروت غنية بالأحماض، وقد تؤدي إلى تهيج المعدة لدى الأشخاص الحساسين إذا تم تناولها دون طعام.

3- المشروبات الغازية

تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو المحليات والغازات، وقد تسبب الانتفاخ وتهيج المعدة عند تناولها على معدة فارغة.

4- الأطعمة الحارة

تناول الفلفل الحار أو الأطعمة كثيرة التوابل في بداية اليوم قد يزيد الشعور بحرقة المعدة ويهيج بطانتها.

5- الحلويات والمعجنات السكرية

تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يعقبه انخفاض سريع، ما قد يسبب الشعور بالجوع والإرهاق بعد فترة قصيرة.

6- العصائر المحلاة

رغم أنها تبدو خيارًا صحيًا، فإن العصائر الغنية بالسكر قد ترفع سكر الدم بسرعة عند تناولها دون أطعمة أخرى تحتوي على ألياف أو بروتين.

7- الزبادي لبعض الأشخاص

رغم فوائده الصحية، فإن تناوله على معدة فارغة قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو عدم تحمل اللاكتوز، بينما لا يمثل مشكلة لمعظم الناس.

8- الطماطم

تحتوي الطماطم على أحماض طبيعية قد تزيد من الحموضة لدى بعض الأشخاص عند تناولها على معدة فارغة.

9- الكمثرى غير الناضجة

قد تكون أليافها الخشنة مزعجة للمعدة الفارغة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت غير مكتملة النضج.

10- المشروبات الباردة جدًا

تناول مشروبات شديدة البرودة فور الاستيقاظ قد يسبب انقباضات مؤقتة في المعدة لدى بعض الأشخاص ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

ماذا يمكنك أن تأكل على معدة فارغة؟

إذا كنت تبحث عن خيارات مناسبة لبدء يومك، فجرب:

  • الشوفان.
  • البيض.
  • الزبادي مع الشوفان أو المكسرات.
  • الموز.
  • حفنة من المكسرات غير المملحة.
  • خبز الحبوب الكاملة مع الجبن أو زبدة الفول السوداني.

نصائح لبدء اليوم بطريقة صحية

  • اشرب كوبًا من الماء بعد الاستيقاظ.
  • لا تتجاهل وجبة الإفطار إذا كنت تشعر بالجوع.
  • احرص على أن تحتوي الوجبة على بروتين وألياف ودهون صحية.
  • إذا كنت تعاني من الحموضة أو القولون، فاختر أطعمة خفيفة على المعدة.
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