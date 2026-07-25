صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

أعلن الإعلامي أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل "فيسبوك":"أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد جديدة.".



الجدير بالذكر أن الزمالك نجح خلال الفترة الماضية في إنهاء العديد من القضايا الخارجية، بعدما سدد مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي.



وياتي قرار إيقاف القيد على خلفية مستحقات متأخرة ومستحقات لاعبين ومدربين سابقين لم يتم سدادها.



و يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.