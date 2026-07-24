خالد الغندور: أهم حدث بعد كأس العالم هو حصول الزمالك على الرخصة

أثار الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق جدلاً واسعاً بمنشور جديد بشأن القلعة البيضاء عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب الغندور: "أهم حدث بعد نهاية كأس العالم هو رخصة الزمالك".



وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق أن نادي الزمالك بات قريبا من إنهاء أزمة القيد، متوقعا نجاح إدارة القلعة البيضاء في حل الإيقافين التأديبيين المرتبطين بالقيد من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج عامر عبر فيسبوك إلى أن الزمالك نجح في الفترة الماضية في تسوية عدد من الملفات المتعلقة بمستحقات لاعبيه المحترفين.