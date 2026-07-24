تير شتيجن يقترب من أياكس.. وبرشلونة يحسم موقف الحارس الألماني قبل معسكر إنجلترا

تسير صفقة انتقال الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى أياكس الهولندي على سبيل الإعارة بخطوات متسارعة، في ظل اقتراب جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يجعل غيابه عن معسكر برشلونة الإعدادي للموسم الجديد أمرًا متوقعًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يضع برشلونة اللمسات الأخيرة على تفاصيل إعارة الحارس الألماني، وسط مؤشرات قوية على إمكانية الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أبدى تير شتيجن موافقة مبدئية على العرض المقدم.

مغادرة برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البالغ من العمر 34 عامًا بات قريبًا من مغادرة برشلونة، الأمر الذي يجعله مرشحًا بقوة لعدم السفر مع بعثة الفريق صباح الإثنين إلى مركز "سانت جورج بارك" في مدينة برمنغهام الإنجليزية، حيث يقيم الفريق معسكره التحضيري حتى الثالث من أغسطس المقبل.

وكشفت التقارير أن نادي أياكس لن يتحمل سوى نحو 10% من راتب تير شتيجن، في ظل تمسك برشلونة بباقي تفاصيل العقد، خاصة أن الحارس يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتى عام 2028، ويتضمن راتبًا تصاعديًا، بعدما سبق أن وافق في المواسم الماضية على تأجيل جزء من مستحقاته لمساعدة النادي في تسجيل لاعبين جدد ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

تحرك أياكس

ويأتي تحرك أياكس للتعاقد مع تير شتيجن بناءً على رغبة مباشرة من المدير الفني ميتشيل سانشيز، الذي يرى أن الحارس الألماني سيكون إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد.

وفي حال إتمام الصفقة قبل 31 يوليو الجاري، سيكون تير شتيجن مؤهلًا للمشاركة مع أياكس في الدور التمهيدي الثالث من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما اقترب الفريق الهولندي من التأهل عقب فوزه ذهابًا على فويفودينا نوفي ساد الصربي بنتيجة 4-1، في انتظار مباراة الإياب، على أن يواجه المتأهل من مواجهة شيلبورن الأيرلندي ونومي كاليو الإستوني.

ومن المنتظر أن يبدأ أياكس مشواره في الدوري الهولندي يوم 9 أغسطس المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق زفوله في افتتاح منافسات الموسم الجديد.