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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. الأهلي يواجه برشلونة 19 أغسطس على كأس خوان جامبر

الأهلي يواجه برشلونة
الأهلي يواجه برشلونة
أ ش أ

قام وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كل من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، بزيارة قصيرة إلى إسبانيا.

جاء خلال الزيارة الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة في كرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة الــ61 من"La Festa del Gamper Estrella Damm" كاس خوان جامبر.

وناقش الوفد مع مسئولي برشلونة، مدير الاتصالات Gabriel Martinez، ورئيس المشروعات الإستراتيجية Marina yves، بحضور ممثلي "Rio sports" محمد طلعت وكريم طلعت، كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للنادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.

شركة الأهلي لكرة القدم أحمد حسام عوض إسبانيا

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