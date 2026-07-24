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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم إعلانه بفارغ الصبر 

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد أن أعمال التصحيح في الكنترولات وصلت لمراحلها الأخيرة والمؤشرات حتى الآن مطمئنة ، حيث أوشك التصحيح على الإنتهاء لبدء أعمال المراجعة النهائية استعدادا لتحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

وورداً على ما أثير بشأن احتمالية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 غداً أو بعد غد ، حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن  موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤكداً ما يلي :

  •  أي معلومات متداولة عن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 مجرد اجتهادات شخصية 
  • لم يتم نشر أو إعلان أي تفصيلة تتعلق بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
  • سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 بشكل رسمي في حينه 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2026 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2026 دمج
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