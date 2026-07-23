التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا بشأنها على حسابه على فيس بوك الآن .

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : منعا لأي تخبط أو إثارة للبلبلة بين أولياء الأمور والطلاب :

- أي معلومات متداولة على السوشيال عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 أو انتهاء التصحيح أو تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 مجرد اجتهادات شخصية

وأضاف قائلا : لم يتم نشر أو إعلان أي تفصيلة تتعلق بـ نتيجة الثانوية العامة2026 ، وسيتم الإعلان عن موعد النتيجة بشكل رسمي في حينه ، وأي معلومات متداولة غير ذلك غير صحيحة

وأخيرا قال شادي زلطة : نهيب بأولياء الأمور والطلاب الحذر من أي منشورات متداولة من قبل بعض مجموعات الاحتيال والتربح غير المشروع التي تدعي كل عام في هذا التوقيت إمكانية تعديل درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أن الهدف هو الاحتيال لذا لابد من عدم الانسياق خلفهم.

أوائل الثانوية العامة 2026

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنتهاء كنترولات الثانوية العامة من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كنترولات الثانوية العامة 2026 سوف تبدأ إجراءات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 قريباً ، بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، المقرر اعتمادها رسميًا قريباً خلال الأيام المقبلة .

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان أي تفاصيل بشأن أسماء أو مجاميع أو محافظات أوائل الثانوية العامة 2026 مؤكدة أن القائمة سيتم اعدادها بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد .

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2026 STEM

أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration

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