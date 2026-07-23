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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملابس وألفاظ غير لائقة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة

المتهمه
المتهمه
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية ، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالجيزة صانعة محتوى فيديوهات رقص خادشة للحياء

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