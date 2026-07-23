قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل شخصين إثر ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي
هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟.. حكم التصدق عن المتوفى وأفضل الصدقات الجارية
طارق السيد: معتمد جمال ضحى من أجل الزمالك.. والإدارة لم ترد له الجميل
أفاتار 07 الجديدة 2026 تظهر لأول مرة
لمنع التراشق ونقل "الترند".. قرارات وضوابط جديدة من "الأعلى للإعلام" لقناتي الأهلي والزمالك
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد محاولة 3 سفن عبور مسار ملغم جنوب مضيق هرمز
إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز
95 مليار دولار.. النواب الأمريكي يقر موازنة ضخمة لتمويل الحرب على إيران وأجندة ترامب
هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة
ما حكم إخراج جثة الميت بعد الدفن؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
خبير: تنزانيا ورقة مصر الاستراتيجية في شرق أفريقيا.. والاستثمارات سلاح لحماية الأمن القومي
أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟.. حكم التصدق عن المتوفى وأفضل الصدقات الجارية

قبر الميت
قبر الميت
أحمد سعيد

يتساءل كثير من المسلمين هل الصدقة تنفع الميت؟ وهل يصل ثوابها إليه بعد وفاته؟ ويزداد عن إجابة هذا السؤال خاصة بعد فقدان أحد الوالدين، وقد وضحت دار الإفتاء رأي النصوص الشرعية الصحيحة في توضيح هل الصدقة عن الميت أم لا وسوف نعرض في السطور التالية حكم الصدقة عن الميت، وأدلة وصول ثوابها.

هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟

وفي السياق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الصدقة والدعاء يصل ثوابهما إلى الميت، مؤكدة على أنه يجوز لكل مسلم أن يتصدق عن أخيه المسلم أو يدعو له.

وأضافت الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة له، أن يجوز التصدق عن الميت بل يندب ذلك وينتفع الميت بثواب الصدقة؛ مستشهدا بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم» متفق عليه.

واستدل الأزهر للفتوى أيضا بما ثبت في البخاري عن سعد بن عبادة -رضي الله عنه-: «أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها» رواه البخاري.

 

حقيقة وصول ثواب الصدقة التي نقدمها للميت

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن كل ما يخرجه الإنسان من صدقة للميت ويقول: "اللهم اجعل ثواب ما فعلت يصل إلى الميت"، فإن ثوابه يصل بإذن الله للمتوفى، وهو رأي جمهور الفقهاء.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تلفزيونية، إن الصدقة هنا تطوعية وليست زكاة مفروضة، لأن الزكاة لها نصاب وشروط محددة، بينما الصدقة يمكن إخراجها بأي مقدار، ويُحتسب لها الثواب عند الله ويصل للميت.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هذه الأعمال التطوعية والدعاء للميت تعتبر صدقة نافعة، مؤكدة أهمية النية الصالحة في إخراج الصدقات والدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة.

أفضل أنواع الصدقة للميت

سقاية الماء فهي من أفضل الصدقات عند الله؛ لما جاء في الحديث النبويّ عن سعد بن عبادة أنّه قال: «يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ»، والعِبرة ليست في السُّقيا فقط، وإنّما في كلّ شيء يحتاج إليه الناس.

 الصدقة على الأقارب، وذوي الأرحام الذين يُضمرون العداوة للإنسان وفي الحديث: «أفضلُ الصدقةِ الصدقةُ على ذي الرَّحِمِ الكاشِحِ»، والصدقة على الأقارب وأولي الأرحام تكون بشكل عامّ، قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ».

وقال -تعالى-: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ».

جُهدُ المُقِلِّ وهو مقدار الصدقة التي يُقدّمها المسلم، وتكون مُعبِّرة عن سعة بَذله، وإنفاقه، مقارنة بما يملكه من المال؛ فمن يملك درهمَين فيتصدّق بدرهم واحد يكون بذلك قد تصدّق بنصف ماله، وهذا من أفضل الصدقات، وفي الحديث عن أبي هريرة أنّه قال: يا رسولَ اللَّهِ! أيُّ الصَّدَقةِ أفضلُ؟ قالَ: «جُهْدُ المقلِّ، وابدَأْ بمَنْ تعولُ».

الصدقة التي تكون بعد أداء الواجبات والأولويّات وهي الصدقة التي تكون عن ظهر غنى، قال -عليه الصلاة والسلام-: «خيرُ الصَّدقةِ ما كان عَن ظهرِ غنًى ، واليدُ العُليا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفلَى ، وابدأ بمَن تَعولُ»

الصدقة في حالة القوّة والقدرة فمن يعطي وهو صحيح الجسم، قليل المال، خيرٌ من الذي يُعطي وهو على فراش الموت في حالة الاحتضار، قال -تعالى-: «وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ»

فضل الصدقة الجارية

1-الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2-تمحو الخطيئة وآثارها.

3-تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4-يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5-فيها دواء للأمراض البدنية.

6-هي دواء للأمراض القلبية.

7-المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8-تجعل الله يبارك في المال.

9-تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10-يضاعف الله للمتصدق أجره.

11-صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13-دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15-تدفع البلاء.

16-انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17-سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

18-مضاعفة أجرالصدقة.

19-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20-الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21-تدفع ميتة السوء.

22-سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23-تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.

24-أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميتفي قبره.

25-الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

هل الصدقة تنفع الميت حكم الصدقة عن الميت هل تصل الصدقة للميت ثواب الصدقة للميت الصدقة الجارية للميت أفضل صدقة عن الميت التصدق عن الوالدين بعد الوفاة هل ينتفع الميت بصدقة الأحياء الدعاء والصدقة للميت أعمال تنفع الميت بعد موته الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سجل 6000 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

خالد الغندور

تثبيت عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ومشاركة الأهلي مرتبطة برخصة الزمالك.. تفاصيل

أرشيفية

العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى عبد الكريم

مصطفى عبد الكريم: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. ومعيارها موافقة الدليل لا التشدد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إفشاء المغسِّل للعلامات السيئة الموجودة في المتوفى.. حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل.. وهل تحكم الشريعة علاقة صاحب العمل بالعامل؟

خلال دورة تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ اقتصاد: الإدارة الرشيدة للموارد والادخار خط الدفاع الأول للأسرة

بالصور

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات

جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد