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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
رنا عصمت

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد..

 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالتها أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار بفستان باللون البينك وهو ما وصفها البعض من رواد السوشيال ميديا بـ"باربى".

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها  منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها هنا الزاهد صور هنا الزاهد إطلالة هنا الزاهد

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