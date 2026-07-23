أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سبب اختلاف درجة الحرارة المعلنة عن درجة الحرارة المحسوسة، مؤكدة أن الدرجة الرسمية التي يتم الإعلان عنها تمثل درجة حرارة الهواء الفعلية، ويتم قياسها وفقا للمعايير الدولية داخل صندوق مخصص بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وعلى ارتفاع مترين عن سطح الأرض.

وأشارت الهيئة، في منشور توعوي، إلى أن درجة الحرارة المحسوسة هي التي يشعر بها جسم الإنسان، وتتأثر بعدة عوامل، أبرزها نسبة الرطوبة وسرعة الرياح وشدة الإشعاع الشمسي، موضحة أن ارتفاع الرطوبة يقلل من تبخر العرق، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن قراءات مؤشرات السيارات أو بعض الأجهزة المحمولة قد تكون أعلى من الدرجة الرسمية، لأنها تتأثر بحرارة الأسطح وأشعة الشمس المباشرة، ولا تقيس درجة حرارة الهواء وفق المعايير المعتمدة.

ولفتت الهيئة إلى أن القاهرة سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 39 درجة مئوية، بينما جاءت الحرارة المحسوسة أعلى من ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، متوقعة أن يزداد الفارق بين الدرجتين خلال الأيام المقبلة مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي وارتفاع معدلات الرطوبة، مؤكدة أن نشرات الطقس اليومية تتضمن درجة الحرارة المحسوسة لتوضيح الشعور الفعلي بالأجواء.