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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز

انفجار ناقلة نفط
انفجار ناقلة نفط
القسم الخارجي

أفادت مصادر إيرانية بوقوع انفجار على متن ناقلة نفط أثناء محاولتها العبور عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن ناقلتين أخريين تراجعتا عن استكمال رحلتهما في المنطقة ذاتها.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن الحادث وقع في ممر بحري وصفته المصادر الإيرانية بأنه ملوث بالألغام، وسط اتهامات لطهران بأن الولايات المتحدة تقف وراء ما وصفته بـ«التحريض» على هذه التطورات.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو أسبابه، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

وتعد هذه التطورات من أبرز الحوادث التي تشهدها الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ويثير أي حادث أمني في المنطقة مخاوف من تداعيات محتملة على حركة التجارة وإمدادات الطاقة وأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وبحسب الرواية الإيرانية، فإن وجود ألغام في الممر الجنوبي للمضيق أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجه السفن التجارية، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها، حتى الآن، جهات بحرية دولية مستقلة.

كما لم يصدر تعليق رسمي أميركي يؤكد أو ينفي الاتهامات الإيرانية بشأن دور واشنطن في التحريض على الحادث، فيما تظل ملابسات انفجار ناقلة النفط وهوية الجهة المسؤولة عنه غير واضحة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التطورات الأمنية على حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وتبقى المعلومات المتاحة بشأن الحادث أولية، في انتظار صدور بيانات رسمية من الجهات البحرية المختصة أو تفاصيل إضافية حول موقع الانفجار والناقلة المتضررة، فضلًا عن نتائج التحقيقات التي قد تكشف أسباب الحادث والظروف المحيطة به.

إيران انفجار ناقلة نفط مضيق هرمز طهران

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