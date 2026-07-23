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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملتقى لوجوس چونيور يستضيف محافظ البحيرة.. صور

البابا تواضروس والدكتورة چاكلين عازر
البابا تواضروس والدكتورة چاكلين عازر
ميرنا رزق

استضاف ملتقى لوجوس چونيور المقام حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بوصفها أحد النماذج الملهمة في العمل العام بالنسبة للنشء.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الدكتورة چاكلين عازر، وتوجهت برفقة قداسته للقاء الفتيان والفتيات المشاركين في الملتقى، حيث أجري معها حوار دار حول الخطوات التي اتخذتها طوال حياتها للوصول إلى أهدافها والمبادئ التي سارت بها، لتحقيق تلك الأهداف، والتحديات التي واجهتها وكيفية التعامل معها.

كما أجابت محافظ البحيرة على أسئلة الأطفال أعضاء الملتقى، وفي الختام شكرها قداسة البابا مثنيًا على النصائح التي قدمتها والخبرات المشجعة التي نقلتها للصغار.

ويعقد ملتقى لوجوس چونيور للمرة الأولى للأطفال من الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، ويشارك فيه أطفال من كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر.

ملتقى لوجوس چونيور محافظ البحيرة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

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