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بمدى 1685 كم .. إكسلانتكس ES موديل 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 1685 كم .. إكسلانتكس ES موديل 2027

سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة
سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسلانتكس ES موديل 2027 ، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتحديثات تركز على أنظمة القيادة الذكية وتقنيات المقصورة.

سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة 

أبعاد إكسلانتكس ES موديل 2027

سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة 

تاتى سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4945 مم، وعرض 1978 مم، وارتفاع 1480 مم.

مواصفات إكسلانتكس ES موديل 2027

زودت سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها،  شريحة كوالكوم سنابدراجون 8295P المدمجة مع نموذج كارمايند للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين التفاعل الصوتي وسرعة استجابة النظام، وبها نظام فالكون 700 للقيادة المساعدة الذي يعتمد على شريحة إنفيديا أورين واي، وتضم 27 مستشعرا يشمل 11 كاميرا و12 حساس بالموجات فوق الصوتية ومستشعر ليدار واحد و3 رادارات بالموجات المليمترية؛ ما يتيح منظومة الملاحة المساعدة على القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة 

كما تحتوي إكسلانتكس ES موديل 2027 على صداد خلفي محدث، وبها مصابيح تفاعلية بتقنية ISD وجناح خلفي كهربائي.

محرك إكسلانتكس ES موديل 2027

تحصل سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 305 حصان، وبها بطارية سعة 41 كيلوواط/ساعة يمكنها قطع مسافة 302 كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدى إجمالي يصل إلى 1685 كم/ساعة .

سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 الجديدة 

ويوجد من سيارة إكسلانتكس ES موديل 2027 نسخة اخري تنتج قوة 463 حصان، وبها بطارية سعة 41 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدى كهربائي يصل إلى 255 كم، ومدى إجمالي يبلغ 1570 كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتعتمد إكسلانتكس ES على نظام تعليق مستقل مزدوج الأذرع في الأمام ومتعدد الوصلات بخمس وصلات في الخلف، إلى جانب نظام التخميد الانتقائي حسب التردد (FSD) ونظام المكابح الإلكتروني السلكي الذكي (IBS).

شركة إكسيد السيارات السيدان إكسلانتكس ES موديل 2027 أبعاد إكسلانتكس ES موديل 2027 ES موديل 2027 مواصفات إكسلانتكس ES مواصفات إكسلانتكس ES موديل 2027 محرك إكسلانتكس ES موديل 2027 إكسلانتكس ES سوق السيارات

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