داخل منزله.. العثور على جثة متحللة لشخص بإحدى قرى الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الدقهلية، على جثة لأحد الأشخاص متحلله بقرية البدالة بمحافظة الدقهلية،

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة متحللة بمنزله بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى عبدالملك عوض حمودة، 65 عامًا، حيث تم نقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

فيما أمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة، وندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها.