أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم أنا الصياد من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس وماستر إسلام غلاب.

وطرح الاسبوع الماضي الفنان مصطفى كامل أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم فرح من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتحمل طابع البهجة .

وطرح قبلها الفنان مصطفى كامل أغنية بعنوان أناني من كلماته وألحانه وميكس وماستر إسلام غلاب، وهي ضمن ألبومه الجديد، كما طرح قبلها أغنية بعنوان الأيام اللي جاية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتحمل الأغنية طابع الدراما وتصدرت التريند.

كما طرح الفنان مصطفى كامل قبلها أغنية جديدة بعنوان شوفتوا الخاين من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ونالت الأغنية إشادات كبيرة من محبي مصطفى كامل ورواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا مقاطع منها على نطاق واسع، مشيدين بالكلمات المؤثرة والإحساس الصادق الذي يميز أعماله الغنائية، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.

وتأتي أغنية "شوفتوا الخاين" لتؤكد استمرار مصطفى كامل في تقديم الأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، حيث تحمل الأغنية طابعًا دراميًا يعبر عن مشاعر الخذلان والغدر والخيانة، وهو اللون الغنائي الذي ارتبط به النجم الكبير وحقق من خلاله العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني.

كما طرح منذ فترة مصطفى كامل أغنية بعنوان الله يجازيك، من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، وتوزيع مجدى داود وميكس وماستر إسلام غلاب، وتصدرت التريند وقت طرحها .