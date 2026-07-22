واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها كثفت إجراءاتها لتطبيق الحصار البحري على إيران، مؤكدة أنها أعادت توجيه تسع سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم الأربعاء، في إطار ضمان الامتثال الكامل للإجراءات البحرية.

وأرفقت القيادة بيانها بصورة تظهر بحارة أمريكيين على متن المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة USS Michael Murphy (DDG-112) أثناء تنفيذ مهام المراقبة في بحر العرب، ضمن العمليات العسكرية الرامية إلى فرض الحصار البحري على إيران.

وفي سياق متصل، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة من أعضاء في الكونجرس، بعدما طالب مشرعون الإدارة بتوضيح أهداف العمليات العسكرية ضد إيران، والجدول الزمني المتوقع لها، إضافة إلى تكلفتها وآلية إنهائها.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، لم يقدم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إجابات حاسمة بشأن مدة الحرب أو كلفتها أو استراتيجية إنهائها، ما أثار انتقادات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا أن الإدارة تفتقر إلى خطة واضحة، بينما واصل معظم الجمهوريين دعمهم لسياسات البيت الأبيض، بالتزامن مع طلب الإدارة تمويلًا إضافيًا يقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، بحسب شبكة CNN.