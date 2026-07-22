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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
أ ش أ

 أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بأشد العبارات، تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربيَّة السعودية، وما تضمَّنته من تهديدات تستهدف الملاحة البحرية.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم - أنَّ أي تهديد لدول الجوار بمثل هذه التصريحات والخطوات التصعيدية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية يمثِّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرَّات البحرية الدولية، ويصون حرية الملاحة، ويحول دون أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات

مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر الشريف جماعة الحوثي تصريحات المملكة العربيَّة السعودية

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