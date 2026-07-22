بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص، بمنطقة كوبري فوكة على طريق مطروح، اسكندرية الساحلى والذى أسفر عنه مصرع شخص واصابة 20 آخرين

انتقال الإسعاف

فور ورد بلاغ بالحادث على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما دفعت الجهات المختصة بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع التكدسات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.