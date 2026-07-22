الحكومة المصرية تعتمد المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات لتعزيز انفتاح سوق السيارات

تشهد منظومة تنظيم قطاع السيارات اعتماد الحكومة المصرية العمل بالمعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات، في خطوة تستهدف تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع نطاق المركبات وقطع الغيار الأمريكية المتاحة في السوق المحلية، بما يدعم انفتاح السوق وتعزيز التنافسية.

جاء الإعلان خلال زيارة رسمية إلى مصنع جنرال موتورز مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الصناعة والتحليل، وروبرت سيلفرمان، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث أكدوا أن القرار يسهم في إرساء إطار تنظيمي أكثر وضوحًا، ويسهّل إجراءات استيراد المركبات والمكونات المطابقة لهذه المعايير، بما ينعكس على تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق اللوائح الجديدة من شأنه دعم تنافسية السوق وخفض التكاليف، إلى جانب تعزيز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات في قطاع السيارات، وفتح مسار أوسع لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في سياق تعاون صناعي وتجاري بين الجهات المعنية وشركة جنرال موتورز مصر، بما يعكس توجهًا نحو مواءمة السياسات التنظيمية ودعم الشراكات الصناعية القائمة.