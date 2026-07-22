اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مع السعودية يمنح المملكة برنامجًا نوويًا مدنيًا، وقد يمهد الطريق لتخصيب اليورانيوم على أراضيها.



البرنامج النووي السعودي

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق سيمتد لثلاثين عامًا، وتقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.

وبحسب التقرير، يهدف الاتفاق إلى منح الشركات الأمريكية دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية النووية في السعودية، مع إقصاء الشركات الأجنبية الأخرى.

تخصيب اليورانيوم في السعودية

وينص أحد البنود الرئيسية في الاتفاق على السماح للشركات الأمريكية بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، شريطة أن يُثبت تقييم أمريكي سعودي مشترك جدوى هذه الخطوة.

ويشير التقرير إلى أن ترامب، على عكس سلفه جو بايدن، لا يشترط في التعاون النووي الأمريكي السعودي تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال مصدران لوكالة رويترز إن إدارة ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية، وهي اتفاقية لا تتضمن ضمانات قالت الولايات المتحدة إنها ستمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية.

وتقول المصادر إن الإدارة ستقدم إلى الكونجرس وثيقة تُعرف باسم اتفاقية 123 موقعة من قبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

وقع الطرفان اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.